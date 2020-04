VIDEO Edwyn Roberts e la sua 'Nostalgia Cremona'

CREMONA (11 aprile 2020) - Edwyn Clark Roberts, meglio noto come Edwyn Roberts (Cremona, 26 novembre 1992), è un cantautore, compositore e paroliere italiano. Pur avendo conosciuto la notorietà a livello internazionale, non si è mai dimenticato della 'sua' Cremona, alla quale in questo momento così difficile a causa della pandemia da Coronavirus ha voluto dedicare questo video.

"Oggi il caso ha voluto che anche io 'uscissi' con qualcosa. O meglio, che qualcosa uscisse da me. Si, ma nulla di motivazionale. Per carattere ho sempre poca voglia di festeggiare, figuriamoci adesso. E’ così che ho deciso di accogliere la paura, la sofferenza, l’ansia, senza fare resistenza e di vedere che cosa avesse da restituirmi la Musica… Ho pensato quindi di creare qualcosa che non avesse la pretesa di dare speranza, anche perché non ho l’autorevolezza per farlo, ma che invece cullasse con la sua schiettezza. Con la sua nostalgia. Di questo si, me ne assumo le responsabilità. Amo Cremona, e questo vorrebbe essere un tributo, un omaggio a una città ferita, alla mia città e a quel bellissimo senso di appartenenza. Nonostante io sia di famiglia Argentina, la cadenza Cremonese non mi lascerà mai. Perché cremona lascia il segno. Voglio ringraziare chi, inconsapevolmente, ha preso parte a questa creazione. E che, anche solo per un pomeriggio o per una vita, a Cremona ci è stato bene. In ordine di ascolto: Nelio Cesar Roberts (Argentina), Stefano Marletta (Catania), Arianna Roberts (Londra), Paolo Antonacci (Bologna). Io, ci ho messo il piano. Grazie Michi per il mix e Ari per il video".

Nato da genitori argentini, dopo aver intrapreso gli studi musicali, nel 2013 Edwyn entra a far parte della scuola di Amici di Maria De Filippi, classificandosi al quinto posto nella fase serale. Dopo l'esperienza nel talent, incontra il cantautore Niccolò Agliardi con cui inizia a collaborare come compositore ed autore. Successivamente firma un contratto con Edizioni Curci. Nel 2013, prova ad accedere al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, con il brano Però, buonanotte, arrivando tra i 60 finalisti. L'anno dopo inizia la sua carriera da autore, firmando la composizione di alcuni brani della colonna sonora della serie televisiva Braccialetti rossi, in onda su Rai 1. Nel 2015 co-scrive Senza fare sul serio, brano con cui Malika Ayane conquista il triplo disco di platino. Sempre nel 2015 scrive, con Niccolò Agliardi e Laura Pausini, il singolo Simili. Nel dicembre del 2016 la versione spagnola del brano, Similares, dopo essere entrata nelle classifiche di diversi Paesi, riceve la candidatura ai Grammy Awards 2017 nella categoria Miglior album latin pop dell'anno. In seguito inizia una nuova collaborazione con l'autore Stefano Marletta, che lo porterà ad esordire in coppia come coautori con la pubblicazione di Girotondo, album di Giusy Ferreri e di tre brani contenuti nell'album Nessun posto è casa mia di Chiara Galiazzo, prodotto e diretto da Mauro Pagani. Sempre nel 2017 vengono pubblicati i brani Combinazioni, inserito nel disco Il secondo cuore di Paola Turci, e Ho cambiato i piani, singolo di Arisa, inserito nella colonna sonora del film Nove lune e mezzo. Nel 2018 è co-autore dei singoli Non è detto e Frasi a metà, di Laura Pausini e, sempre nello stesso anno, co-scrive il brano Ti dichiaro amore, per Eros Ramazzotti, contenuto nell'album Vita ce n'è. Il 18 maggio dello stesso anno esce 2 minuti di calma. Il 21 luglio si esibisce in apertura del concerto di Laura Pausini al Circo Massimo di Roma. Nello stesso anno partecipa alla scrittura della colonna sonora di Dimmi di te, programma TV di Niccolò Agliardi andato in onda su Rai1. Il 10 agosto 2018 esce il singolo L'amore è un'idea, che anticipa il suo album d'inediti. Nel 2019 scrive insieme a Stefano Marletta e Luca Chiaravalli, L'ultimo ostacolo, presentato al Festival di Sanremo da Paola Turci. Il brano si classifica al 16º posto della sezione Campioni. Sempre nello stesso anno, firma insieme a Niccolò Agliardi il brano Vale la pena di Arisa, contenuto nell'album Una nuova Rosalba in città e co-scrive insieme a Paolo Antonacci e Michele Zocca il brano Oltre di Francesco Renga, contenuto nel suo ultimo album L'altra metà. Intorno allo stesso periodo ha collaborato con il cantautore Diodato alla stesura della parte musicale del brano Fai rumore, presentato al Festival di Sanremo 2020 dallo stesso Diodato, risultato vincitore della manifestazione.