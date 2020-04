VIDEO Distanti ma unite, le Pink Voices intonano Hallelujah

CREMONA (11 aprile 2020) - Distanti ma unite, incrociano le loro voci lungo la traiettoria melodica della preghiera in musica più celebre dei nostri tempi: le Pink Voices intonano le parole dell’Hallelujah di Leonard Cohen in un’interpretazione corale che, in questi giorni, ha il sapore della consolazione. Ognuna a casa propria, le cantanti dirette dal soprano Mimma D’Avossa si sono piazzate davanti ad una telecamera per dare voce all’arrangiamento del pianista Marco Somenzi. Le singole tracce audiovisive, dopo essere state mixate, sono quindi confluite in un filmato che merita di essere visto e rivisto, perché capace di emozionare profondamente. Sullo schermo, il coro virtuale si scompone in venticinque riquadri, tanti quanti gli interpreti che popolano la scena digitale. In basso a destra compare il logo del gruppo corale adattato ai tempi del Coronavirus, con il nome Pink Voices inscritto in un grande arcobaleno che suggerisce fiducia e positività. E che, sotto la sua parabola colorata, abbraccia quella stessa commistione di corpo e spirito, amore e mistica che scaturisce dai meravigliosi versi scritti da Cohen. Era il 1984 quando il cantautore di Montréal incise per la prima volta il suo «Lodate il Signore» – che attinge al più celebre dei Salmi, il Miserere – all’interno dell’album Various Positions. Quella preghiera, rimaneggiata dal suo stesso autore un’infinità di volte, è stata reinterpretata praticamente da chiunque. Ma ora, nel canto delle Pink Voices, si scopre più che mai inno alla vita e alla speranza.

