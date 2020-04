VIDEO 'Missione' de Il Violino in ospedale: cannelloni per il personale del Maggiore

CREMONA (10 aprile 2020) - Lo staff del ristorante Il Violino di Cremona ha voluto augurare la Buona Pasqua al personale dell'Ospedale Maggiore portando vassoi di cannelloni appena cucinati: "Un piccolo gesto per ringraziarvi del vostro impegno e dedizione. Per noi siete angeli in terra".