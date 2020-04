VIDEO Coronavirus, la Vanoli porta a porta per la consegna di pacchi ai propri abbonati over 70

CREMONA (8 aprile 2020) - In questo periodo difficile e delicato, la Vanoli ha voluto omaggiare ai propri abbonati over 70 (una cinquantina circa) un pacco speciale contenente sia generi alimentari che mascherine e gel igienizzante mani forniti dalla Ferramenta Vanoli. Olio, vino, formaggi, uova, cioccolato e dolcetti vari sono stati consegnati direttamente presso le proprie abitazioni – nel rispetto di tutte le norme igieniche – con l’aiuto dell’atleta Nicola Akele, in prima linea per la consegna porta a porta dei pacchi. Un piccolo gesto per esprimere la nostra vicinanza ai tifosi più anziani che, più di chiunque altro, è raccomandabile rimangano a casa e non si espongano a rischi; un piccolo gesto per farli sentire parte della #VanoliFamily nonostante l’assenza del basket e dal palazzetto, con l’augurio di rivederli presto sugli spalti.

"Non possiamo esimerci - sottolinea la società in una nota - dal ringraziare di cuore i partner alimentari che ci hanno permesso di realizzare questa iniziativa: Oleificio Zucchi con una bottiglia di Olio Evo 1oo% italiano e sostenibile, Fattorie Cremona – Plac con il proprio Grana Padano, Auricchio con il proprio Provolone Dolce e Piccante, Azienda Agricola L’uovo di Rebecca e Riccardo con le proprie uova, Witor’s con le proprie praline di cioccolato, Somm Wine enoteca & wine bar con una bottiglia di vino, Pasticceria Maristella con i propri dolci, Ferramenta Vanoli (con 10 mascherine lavabili e riutilizzabili e gel igienizzante mani) ed Edilkamin sempre a sostegno di tutte le iniziative del club.