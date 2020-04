VIDEO Coronavirus, l'Inno di Mameli nelle strade di Monticelli

MONTICELLI (5 aprile 2020) - Ieri sera i volontari del gruppo di protezione civile Omega con la polizia dell’Unione e il sindaco Gimmi Distante hanno percorso le strade di Monticelli e frazioni con l’Inno di Mameli. Un modo per salutare e incoraggiare i cittadini che hanno assistito da finestre e balconi. Presenti per Omega Andrea Testa e Daniele Migliorati, anche assessore, che spiega: «La nostra associazione è stata promotrice e presente fin dall'inizio di questa emergenza. Abbiamo voluto fare questa piccola cosa dell'inno e del silenzio per far sentire alla cittadinanza che ci siamo per loro e per il nostro Paese, per dire “Non siete soli”. Anche il sindaco e la polizia locale hanno voluto unirsi a noi per far capire che siamo una squadra e lavoriamo tutti insieme. Ricordo anche gli altri componenti della giunta, che in sordina lavorano fino a tarda notte per far funzionare il sistema degli aiuti e la burocrazia dell'ente pubblico». Ringraziamenti particolari anche agli altri volontari di Omega al lavoro incessantemente.

Questa sera dalle 19 in poi sarà invece trasmesso, in tutto il territorio monticellese, il Silenzio fuori ordinanza.

