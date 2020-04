VIDEO La violinista sul Torrazzo: le note avvolgono una Cremona deserta

CREMONA (4 aprile 2020) - Nel tardo pomeriggio di ieri, le vie del centro città sono state avvolte dalla musica in un’esperienza unica ed emozionante. Alle 18 il dolce suono di un violino, proveniente dal Torrazzo, ha allietato i cremonesi per circa 15 minuti diffondendosi per le vie di Cremona.

In cima al Torrazzo, la violinista Lena Yokoyama ha suonato tre brani: l’Ave Maria di Charles Gounod; Adagio dalla Sonata per violino di Johann Sebastian Bach; l'Estate, dalle Quattro stagioni di Antonio Vivaldi. Questi tre brani hanno voluto simboleggiare l’unione, la forza e la drammaticità di questo periodo così buio per la nostra città e per i cremonesi, con l’obiettivo di smuovere le anime dei cittadini, ricordando a tutti che la Città della Musica, anche se ferita, vuole tornare a regalare la sua arte a tutto il mondo.

Questa “Audizione alla Città” è stata organizzata da Pro Cremona ed è stata resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Comune di Cremona, del Museo Verticale, del Museo del Violino, della Polizia Locale, della Questura di Cremona di Lena Yokoyama, di Acid Studio s.r.l.

