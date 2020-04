Coronavirus, Mattia è stato estubato

CREMONA (1 aprile 2020) - Buone notizie per Mattia. Lo studente cremonese 18enne Covid-positivo è stato estubato e ha potuto vedere nuovamente il volto della mamma, in videochiamata, dal suo letto di all’ospedale Maggiore di Cremona. Fabio Molinari, dirigente dell'Ufficio scolastico territoriale: 'E' un simbolo di questa emergenza, il ragazzo più giovane colpito dal virus che ha lottato con la morte per riuscire a riprendersi'