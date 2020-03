VIDEO Coronavirus, controlli serrati delle forze dell’ordine a Cremona

CREMONA (21 marzo 2020) - Controlli serrati delle forze dell’ordine in città e provincia, come disposto dal prefetto Vito Danilo Gagliardi, nei confronti di chi si muove con e senza autorizzazione. Ricordiamo che da quando l'Italia, per arginare il dilagare del Coronavirus, è diventata 'zona protetta', gli spostamenti vanno certificati e giustificati.