VIDEO Torriani e Libera contro le mafie 21 marzo 2020

CREMONA (21 marzo 2020) - Il 21 marzo è la giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. L’associazione Libera ha chiesto di postare una foto con un fiore in mano e un foglio con i nomi di Paolo Bongiorno, sindacalista e politico italiano assassinato dalla mafia in Sicilia nel 1960 e Marino Fardelli, carabiniere in servizio a Palermo, assassinato nel 1963. A coordinare i materiali è stata la rappresentante di Libera, Silvia Camisaschi. Il Torriani – insieme alle scuole del Comitato Provinciale per la Legalità - ha risposto in massa e settanta ragazzi si sono collegati offrendo il loro volto a questa manifestazione di impegno e sensibilizzazione civile in ricordo delle vittime della mafia. Tutte le scuole cremonesi hanno partecipato, ma il Torriani l’ha fatto in massa.