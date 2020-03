VIDEO Coronavirus, l'assessore Zanacchi e i podisti cremonesi: 'Non uscite per il jogging'

CREMONA (19 marzo 2020) - Un invito a restare a casa e soprattutto a sospendere le corse che alcuni cittadini fanno perché invogliati dal bel tempo. E' quello che lancia in questo video l'assessore allo Sport Luca Zanacchi insieme ai rappresentanti di società e associazioni podistiche cremonesi. Un invito che vuole essere non solo un richiamo al rispetto delle regole che ognuno di noi è tenuto a seguire in questa particolare situazione, ma anche un richiamo alla consapevolezza che più si limitano gli spostamenti e più diminuiscono le possibilità di diffusione del nuovo Coronavirus. Un gesto di sensibilità verso gli altri e di attenzione verso se stessi. L'esempio, come dimostrato nel video, lo danno i rappresentanti delle varie realtà podistiche che hanno sospeso l'attività dei loro associati che si tengono comunque in forma facendo esercizi a casa. Un esempio da seguire all'insegna dello slogan #iorestoacasa.

