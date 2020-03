VIDEO Coronavirus, nuove misure in Emilia Romagna: il sindaco di Castelvetro Quintavalla col megafono invita la popolazione a rispettare le prescrizioni

CASTELVETRO (19 marzo 2020) - Il sindaco Luca Quintavalla e la protezione civile per le strade del paese con il megafono per invitare la popolazione a rispettare le nuove prescrizioni scattate ieri in Regione Emilia Romagna e quindi in tutto il Piacentino: vietata anche l’attività motoria e le passeggiate in solitaria. Anche gli animali domestici possono essere portati fuori solo in prossimità dell’abitazione.

