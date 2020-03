VIDEO Coronavirus, atterrato a Verona l'aereo della Ong Samaritan's

CREMONA (17 marzo 2020) - È atterrato questa sera all’aeroporto Catullo di Verona il Dc-8 della Ong Usa Samaritan’s Purse che ha portato in Italia l’ospedale da campo che sarà montato a partire da domani nel parcheggio dell’ospedale Maggiore. Il jet decollato dal North Carolina trasportava 20 tonnellate di equipaggiamento sanitario, una terapia intensiva respiratoria sviluppata appositamente e uno staff di 32 soccorritori, fra cui medici, infermiere e pneumologi che rimarranno in Italia per alcuni mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO