VIDEO Coronavirus, il canto di speranza del Coro Gioventù Alpina di Cremona

CREMONA (17 marzo 2020) - C’è sempre un punto in cui la bellezza squarcia la notte e ridesta la speranza, in particolare in questo momento di dura prova per il diffondersi del Coronavirus. Questo video è stato registrato dal coro Gioventù Alpina di Cremona. Distanti ma uniti grazie alla tecnologia.

