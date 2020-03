VIDEO Coronavirus, a lezione di grammatica con il Cincillao Show

CREMONA (11 marzo 2020) - Ettore Arisi frequenta la prima media dell'Anna Frank. E' un ragazzino con la passione dei video, ma la mamma Siria Bertorelli, illustratrice e artista nota in città, gli ha impedito di comparire in video. Da qui l'idea di far muovere i suoi pupazzi e poi di osare di più. Ecco allora che il suo Cincillao si è trasformato in simpatico e ironico maestro di grammatica. Cincillao Show sono lezioni in pillole dedicate alla grammatica, al nome, l'aggettivo e il verbo. I video di Ettore Arisi stanno impazzando nelle chat delle mamme e delle maestre... uno strumento divertente e accattivante per rendere piacevole la grammatica anche a distanza, soprattutto in un momento di chiusura delle scuole per limitare la diffusione del Coronavirus.