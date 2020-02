VIDEO Scolaresca in visita al cantiere di LEGOLAND® Water Park Gardaland

È stata una visita davvero eccezionale quella vissuta da una scolaresca che ha potuto scoprire in anteprima il cantiere di LEGOLAND® Water Park Gardaland. Guidati nella visita da una rappresentante della Direzione Lavori, i bambini hanno avuto modo di vedere dal vivo il cantiere e visitare in esclusiva l’attrazione Beach Party, i cui lavori di realizzazione sono stati quasi ultimati. I curiosi bambini hanno voluto conoscere tutti i dettagli di quello che – dal 29 maggio prossimo – diventerà una commistione perfetta di fantasia, divertimento e attività acquatiche e hanno posto tantissime domande: “Quanti scivoli ci saranno?” “quando potrò salire sull’attrazione?” ma soprattutto “ci saranno i mattoncini LEGO® con cui giocare?”.

“Sarà proprio l’esperienza di costruzione e creatività uno degli elementi cardine del Parco Acquatico – ha affermato Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland “In particolare nell’attrazione Costruisci una Barca dove tutti i piccoli visitatori potranno liberare la propria fantasia e costruire delle barche utilizzando i mattoncini LEGO”.

I modellini potranno poi essere posizionati nella vasca, allineati con quelli degli altri concorrenti grazie ad una piattaforma interattiva e lanciati a tutta velocità lungo il corso d’acqua per vedere quale sarà la prima barca a tagliare il traguardo. Lungo il percorso saranno posizionate anche delle piccole dighe che permetteranno di deviare e modificare il corso d’acqua.

L’attrazione Costruisci una Barca sarà posizionata all’interno dell’area LEGO Creation Island, dedicata al momento del gioco attraverso la creatività e la scoperta, dove fantasia e divertimento si completeranno! Qui i bambini più piccoli potranno anche realizzare tanti tipi di creazioni con i mattoncini DUPLO®, oltre a decorare un grande castello di sabbia tutto di mattoncini LEGO e utilizzare grandi mattoncini morbidi per costruire muri giganti per un divertimento assicurato.

Dopo aver visitato in lungo e in largo il cantiere e aver individuato il punto in cui sorgerà l’attrazione Costruisci una Barca, la scolaresca si è potuta esercitare nella costruzione delle barche, affiancata dall’amata mascotte Prezzemolo. Di fronte a tavoli colmi di migliaia di colorati mattoncini LEGO i partecipanti hanno potuto liberare la propria fantasia e realizzare velieri, battelli, scialuppe, chiatte, canoe, motoscafi e pescherecci, aggiudicandosi così un biglietto di ingresso per LEGOLAND® Water Park Gardaland.

“L’entusiasmo dimostrato oggi da questi ragazzini, conferma la perfetta commistione dei valori fondanti del Gruppo LEGO - Divertimento, Qualità, Immaginazione, Creatività, Apprendimento” – ha aggiunto Luca Marigo, Sales and Marketing Director Gardaland – “con la Fantasia, l’Avventura e la Magia di Gardaland. Sono questi gli elementi che caratterizzano LEGOLAND Water Park a Gardaland.”

LEGOLAND® Water Park Gardaland sarà un Parco Acquatico realizzato con milioni di coloratissimi mattoncini LEGO® dove tutti gli appassionati potranno divertirsi e sperimentare con la propria fantasia. Varcata la soglia del grande portale di ingresso a forma di arco bianco e blu che ricorderà una grande onda, lo sguardo sarà catturato dalla Miniland, un’ampia area che ospiterà un centinaio monumenti e i simboli più iconici del territorio italiano costruiti con gli immancabili mattoncini.

Non mancheranno divertenti avventure lungo il LEGO River Adventure che si potrà percorrere a bordo di gommoni gonfiabili - personalizzabili dai Visitatori con grandi mattoncini LEGO galleggianti.

E ancora, irresistibili attrazioni con scivoli colorati di tante lunghezze e altezze adatti a tutte le età, cannoni spara acqua e un grande secchio: divertimento assicurato per discese a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio, ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi!

Infine, la grande piscina Pirate Bay, il luogo ideale per tutta la famiglia per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi. L’ingresso alla vasca graduale permetterà ai bambini di avventurarsi in acqua e divertirsi giocando con i personaggi LEGO fino a conquistare la fortezza dei pirati.

Grande è l'aspettativa tra gli appassionati LEGO non solo in Italia ma anche in Europa perché quello che sorgerà a Gardaland sarà il quinto nel mondo e in assoluto il primo LEGOLAND® Water Park d’Europa.