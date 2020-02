Ciclabile di viale Trento e Trieste, il video denuncia di Zagni: 'Parcheggi impossibili per i disabili'

CREMONA (8 febbraio 2020) «Quando hanno realizzato la pista ciclabile in viale Trento e Trieste non hanno pensato a progettare correttamente gli stalli dei disabili, così succede che le persone in carrozzina per salire e scendere dalle auto debbano farlo usando il baule anziché le portiere laterali». Alessandro Zagni, capogruppo della Lega in Comune, grazie alla collaborazione di un volontario, ha postato questo video sui propri profili social che testimonia come le persone in carrozzina non possono usare agevolmente i parcheggi a loro riservati.

