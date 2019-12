VIDEO Vàaghen in fòora, il tormentone natalizio di Elena Ravelli e Augusto Bagnoli

CREMONA (21 dicembre 2019) - Vàaghen in fòora, l'ultima canzone di Elena Ravelli e Augusto Bagnoli, sta già spopolando sul web. Dopo il successo di Marubini e bolliti (sulle note di Acqua e Sale) in cui venivano elencati numerosi stereotipi cremonesi, ecco il nuovo tormentone natalizio che riprende la melodia di Meraviglioso dei Negramaro. Il titolo è un omaggio a una delle espressioni più comuni del dialetto cremonese, una esortazione a fare di più e di meglio, a darsi una mossa. In questo caso, volendo incarnare lo spirito del Natale, si tratta anche di un invito a impiegare il tempo che spesso usiamo per lamentarci per fare del bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO