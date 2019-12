VIDEO Gli auguri del sindaco Galimberti al pubblico della Grande Età

CREMONA (19 dicembre 2019) - "La cosa più bella è stringere la mano di qualcuno a cui si vuole bene, avere accanto qualcuno che ci accarezza e ci abbraccia. Ma è bello anche dare una carezza e un abbraccio. Grazie per quello che siete, e per quello che date. Vi auguro ogni bene". Il sindaco Gianluca Galimberti è intervenuto oggi pomeriggio al Ponchielli, come da tradizione, per salutare e formulare al pubblico della Grande Età gli auguri di buone feste. Con gli ospiti delle case di riposo, istituti, gruppi parrocchiali e circoli anziani il sindaco ha intonato Tu scendi dalle stelle prima di lasciare il palcoscenico alla compagnia Corrado Abbati e al suo Stelle di Natale, turbillon delle più belle melodie tratte da opere e operette, in una perfetta atmosfera natalizia.