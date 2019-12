VIDEO Travis Diener “Santa Lucia” per i bambini meno fortunati

CREMONA (13 dicembre 2019) - Un pomeriggio speciale per una Santa Lucia del tutto particolare e inaspettata. Nei giorni scorsi infatti il capitano della Vanoli Basket Travis Diener ha voluto regalare un momento di gioia ai bambini meno fortunati scelti dall’associazione BiGenitori: il capitano, insieme alla moglie Rosemarie e ai figli Karina, Mila e Luca, si è recato al Toys Center di Castelvetro Piacentino offrendosi di comprare giocattoli per loro in vista di Santa Lucia, e omaggiandoli di altri doni della Ferramenta Vanoli.

“Credo che questo periodo dell'anno sotto Natale sia la miglior occasione per poter donare qualcosa agli altri - ha detto Travis -. Come famiglia è importante insegnare qualcosa ai nostri figli che rimanga loro per tutta la vita, far capire loro il senso di dare indietro qualcosa. Spero che quest’esperienza possa aiutare i dieci bambini coinvolti a passare delle meravigliose feste natalizie. Vedere i loro volti felici ci dona un sorriso. E’ stato un momento davvero speciale”.