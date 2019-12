Tapirulan, Bozzetto sceglie il Signor Rossi come dedica

CREMONA (1 dicembre 2019) - Colorata, popolarissima e come sempre un po’ folle, ha preso il via ieri pomeriggio a Santa Maria della Pietà la nuova edizione della Mostra internazionale di illustratori contemporanei organizzata da Tapirulan. Quest’anno l’edizione è impreziosita dalla partecipazione speciale di Bruno Bozzetto, disegnatore e animatore di fama internazionale nonché inventore di uno dei personaggi più popolari dell’immaginario collettivo: il Signor Rossi. Forte di una carriera nel corso della quale ha realizzato numerosissimi cortometraggi d’animazione e tre lungometraggi (West & Soda, Vip, mio fratello superuomo e Allegro non troppo) Bozzetto ha coordinato la giuria incaricata di premiare il miglior illustratore partecipante al concorso di quest’anno.

La mostra è aperta fino al 26 gennaio, da martedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Resta chiusa lunedì 25 dicembre e il 1 gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO