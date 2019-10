Arteassieme, tra gli affreschi della Cattedrale con la guida di persone speciali

CREMONA (24 ottobre 2019) - Questa sera in Cattedrale (ci sarà una replica giovedì 21 novembre alle 21) si è concluso una parte del progetto Arteassieme, nato da un’idea di Target Turismo, Come Together e Asst con il contributo della Fondazione Città di Cremona e il patrocinio di Comune e Diocesi.

In pratica, stasera sono tenute delle visite guidate agli affreschi del Duomo. A prendere per mano il pubblico sono stati utenti, volontari, familiari, operatori del Centro psico sociale, esperti in supporto tra pari e guide turistiche professionali. I partecipanti hanno anche assistito ad una intensa esibizione con il violino.

L’idea è dunque quella di fare dell’arte un mezzo per favorire l’inclusione sociale e il benessere di persone interessate da un problema di salute mentale.