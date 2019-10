La mucca dal "parrucchiere": anche le Frisone si fanno belle per la Fiera di Cremona

CREMONA (23 ottobre 2019) - Anche le mucche si fanno belle per la Fiera di Cremona. Tra gli stand più apprezzati e visitati della manifestazione zootecnica che prosegue fino a sabato ci sono sicuramente quelli degli animali. In questo simpatico filmato, un allevatore, proprio come un "parrucchiere", procede con mano esperta e sicura alla tosatura di un esemplare di Frisona.