VIDEO Gestione delle imprese familiari, ospite Michele Bauli

CREMONA (10 ottobre 2019) - «Se tengo conto di mio bisnonno che faceva il fornaio, posso dire di essere la quarta generazione di Bauli. Alla terza bisogna stare attenti, perché, vuole la tradizione, sia la rovina delle aziende», così ha esordito Michele Bauli, oggi ospite dell’Associazione industriali per l’incontro dedicato a Governance e comunità generazionale nelle imprese, un workshop dedicato alla gestione delle imprese familiari che sono il tessuto della realtà imprenditoriale italiana, come ha messo in evidenza Stefano Allegri, vicepresidente di Assoindustria. A proporre una disanima della delicatezza dei passati generazionali è stato Luca Petoletti di The European House - Ambrosetti che lavora con le aziende di tradizione familiari per indirizzarle nei delicati meccanismi che devono mettere d’accordo il cuore, ovvero gli affetti, la testa, ovvero le strategie imprenditoriali e le tasche, inteso come il profitto e la buona amministrazione.

