MALAGNINO (10 ottobre 2019) - «Il risparmio idrico e l’uso efficiente dell’acqua in agricoltura sarà sempre meno una scelta e sempre di più una necessità». È partito da questa constatazione Matteo Trebeschi, giornalista e collaboratore del Corriere della Sera di Brescia, nel presentare in campo la nuova tecnica di irrigazione Underdrip che consente una riduzione del consumo di acqua del 50 o 60%. Il sistema messo a punto dall’azienda guidata da Giorgio Rossi è stato illustrato questa mattina in località Villa Ripari di Malagnino alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura, Fabio Rolfi, del sindaco Donato Losito e di tanti agricoltori.

«La sostenibilità si garantisce supportando l’innovazione delle aziende agricole, non attraverso divieti e imposizioni. Questa deve andare di pari passo con la redditività delle aziende. L’agricoltura lombarda è la conferma di come con l’innovazione si aumentino le rese e la qualità delle materie prime con minori impatti ambientali. La Regione Lombardia finanzia con 3,5 milioni di euro nuovi impianti di irrigazione. I metodi tradizionali, come lo scorrimento, sono utili anche in chiave ecologica per ricaricare la falda e favorire lo sviluppo della biodiversità: in una pianura irrigua come la nostra dunque non saranno mai soppiantati. È comunque fondamentale integrarli con tecnologie moderne per offrire un efficientamento migliore. Nel prossimo Psr il tema dell’acqua sarà centrale: abbiamo l'obiettivo di razionalizzarne l'utilizzo. Questo è possibile grazie agli impianti di ultima generazione, con interventi che incidono sul sistema di accumulo, di distribuzione e di irrigazione», ha dichiarato l'assessore Fabio Rolfi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO