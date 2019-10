VIDEO Il Quotidiano in classe entra all'artistico Stradivari

CREMONA (10 ottobre 2019) - I banchi al liceo artistico Stradivari sono ampi più che in altre scuole, pensati per i lavori grafici e di disegno dei ragazzi. Sono i banchi ideali per sfogliare i quotidiani «La Provincia» e «Corriere della Sera» che questa mattina per la classe V A sono diventati libri di testo, materia di studio, sotto la guida della docente Elisa Chittò. Il Quotidiano in classe — l’iniziativa organizzata dall’Osservatorio permanente Giovani editori che da quest’anno vede coinvolto anche il giornale «La Provincia» — è una tradizione per l’Artistico che si rinnova con cresciuto interesse.

