Inaugurata la pista ciclabile di via Mantova

CREMONA (21 settembre 2019) - Con l’ormai tradizionale biciclettata di sindaco e assessori è stata inaugurata la nuova pista dedicata alla due ruote di via Mantova. Come tutte le altre, anche questa ha suscitato mugugni e polemiche. Sotto accusa, questa volta, il tratto in cui la nuova infrastruttura incrocia gli ingressi e le uscite del parcheggio del Foro Boario.

