VIDEO Padania Acque for Africa, progetto per il Madagascar

CREMONA (21 settembre 2019) - Concerto di beneficenza, promosso dall’associazione SOS Africa Cremona, con il patrocinio e la collaborazione del Comune, ieri sera a Palazzo Cittanova. Ad allietare la serata il gruppo musicale Azoto Liquido, cover band di Vasco Rossi. L’ingresso era ad offerta libera e il ricavato interamente devoluto a progetti di alfabetizzazione, contrasto alla malnutrizione e sostegno ai bambini ed alle donne di Sakaraha in Madagascar. Per l’occasione, è stato proiettato il filmato a testimonianza del progetto di cooperazione internazionale ‘Padania for Africa’, che l’associazione SOS Africa ha potuto realizzare in Madagascar grazie al sostegno e al contributo di Padania Acque. Il presidente di Padania Acque, Claudio Bodini, è intervenuto per illustrare i punti salienti del progetto e la soddisfazione per la sua piena realizzazione.

