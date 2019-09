Pantera, adesso c'è un video

CREMONA (18 settembre 2019) - Adesso c'è un video. A poco più di un mese dal primo avvistamento di una pantera lungo la ciclabile tra Cremona e Gerre de' Caprioli, spunta un filmato realizzato da un cittadino nei giorni scorsi nella stessa zona. Nelle immagini si nota un grosso felino nero accovacciato nell'erba, in prossimità di alcuni alberi. Pochi secondi e l'animale fugge per ripararsi all'interno di una boscaglia. Per dimensioni e movenze non sembrerebbe trattarsi di un grosso gatto, il video, in ogni caso, è già stato inviato alla forestale e sarà ora valutato da esperti che potranno fornire indicazioni più precise.

