VIDEO Il promo della Festa del Salame 2019

CREMONA (12 settembre 2019) - Dal 25 al 27 ottobre, a Cremona, si terrà la terza edizione della Festa del Salame. E visto che “del maiale non si butta via niente”, neanche i suoni, ecco che gli organizzatori hanno realizzato una colonna sonora utilizzando solo i rumori raccolti all’interno di una cella di stagionatura. Se l’anno scorso il salamino Gagarin era andato fin nello spazio, questa volta un salumiere è rimasto chiuso all’interno di una cella di stagionatura e, per passare il tempo, si è inventato una canzone con quello che aveva davanti a sé. Ma niente allarmi: nessun operaio e nessun salame è stato maltrattato per la realizzazione di questo video.

(Credit: SGP Events www.festadelsalamecremona.it)