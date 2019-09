VIDEO Il gambero della Louisiana in via Santa Cristina

CREMONA (2 settembre 2019) - Chele alzate per difendersi e passo spedito. Il gambero rosso della Louisiana è sempre più presente nelle nostre zone. Fossi e piccoli specchi d'acqua sono diventati la loro casa, ma ormai si spingono anche fuori. Ecco l'esempio di questo esemplare che con tutta calma ha attraversato via Santa Cristina, con tanto di automobilisti che si sono fermati in attesa che passasse da un lato all'altro della stradina di campagna che collega la via Persico a Gadesco.