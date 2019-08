Ballo liscio, un mondo che non ti aspetti

CREMONA (24 agosto 2019) - Un-due-tre, un-due-tre. Il popolo della balera si muove all’unisono, come racchiuso in una bolla che fluttua sopra un quadrato d’acciaio di una dozzina di metri di lato, mentre i riflettori che oscillano sul palco gettano tutt’attorno una luce cangiante e quasi lattiginosa. Liscio che passione! Sono passate le mode, il liscio no. In inverno ci sono le balere, in estate non c’è sagra paesana o festa di partito che non ospiti serate di liscio. Ci sono i ballerini provetti e quelli così così, ma poco importa perché il liscio è per tutti. E le orchestre si dividono il territorio e macinano date più di qualsiasi divetto pop. L’importante è divertirsi, ballare insieme.

