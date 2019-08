SPINADESCO (16 agosto 2019) - La segnalazione è di Fabio Guarreschi dell'associazione di Protezione Civile Il Nibbio: avvistati in questi giorni almeno tre cinghiali lungo la Codognese nei campi tra il bivio di via Milano e via delle Industrie a Spinadesco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO