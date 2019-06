VIDEO Drinking Water Report, il progetto di alternanza scuola lavoro di Padania Acque

I ragazzi della classe 4ª D LSA (Liceo delle Scienze Applicate) del Liceo Scientifico Aselli di Cremona sono stati i primi in Italia a sperimentare l’innovativo percorso di alternanza scuola lavoro dedicato all’acqua del rubinetto "Drinking Water Report" , progetto pilota del settore idrico a livello nazionale, promosso da Padania Acque e Utilitalia in collaborazione con CivicaMente. Gli studenti hanno intervistato un campione di circa 500 persone residenti in provincia di Cremona. I risultati?

Il 43% beve acqua del rubinetto;

il 57% la ritiene più sicura e controllata di quella in bottiglia;

il 67% si è detto disposto a sostituire l’acqua in bottiglie di plastica con una borraccia riempita con acqua del rubinetto.