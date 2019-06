L'oasi di Casa Marisa: rifugio dei bambini

L'Associazione Tribù del Mondo ha prodotto una video testimonianza dell'ultimo viaggio realizzato nei pressi di Kinshasa, nella Repubblica Democratica del Congo: "Dal nostro viaggio dello scorso aprile, abbiamo riportato una video testimonianza: L’Oasi di Casa Marisa. Ritenevamo giusto, soprattutto, testimoniare come si vive là, riportare che cosa voglia dire vivere 'nella parte sbagliata' del Mondo, quella povera. Quella da cui in tanti vogliono scappare, perché vedono nella fuga l’unica via di salvezza. Casa Marisa, in tutto ciò, è una vera e propria oasi per i bambini, una via di salvezza appunto. Nata con l’intento di esser luogo di passaggio per i bambini che sarebbero poi stati adottati, negli ultimi sei anni si è dovuta trasformare in una realtà diversa, capace di tutelare la crescita di questi ragazzi".