VIDEO Il confermato sindaco Gianluca Galimberti festeggiato in piazza del Comune

CREMONA (10 giugno 2019) - La mattina dopo la riconferma a sindaco, per la vittoria al ballottaggio contro Carlo Malvezzi, Gianluca Galimberti è arrivato questa mattina verso le 10 in bicicletta in piazza del Comune per una intervista ed è stato festeggiato dalle persone che in quel momento si trovavano nel cuore della città. Anche con qualche simpatico siparietto.

