VIDEO Il ministro Salvini esce dall'hotel Delle Arti per lasciare la città

CREMONA (4 giugno 2019) - All'indomani dell'affollatissimo comizio elettorale in piazza Roma in favore del candidato sindaco Carlo Malvezzi, il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini è uscito dall'hotel Delle Arti di via XI Febbraio alle 9 in punto. Prima di salire in auto e lasciare la citta, Salvini si è concesso per alcuni selfie con i fan e con lo staff dell'albergo. Di fronte al Delle Arti, al civico 15 della via, è appeso su un balcone il cartello "restiamo umani".