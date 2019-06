Venezia, nave da crociera contro battello turistico

VENEZIA (2 giugno 2019) - Tragedia sfiorata a Venezia questa mattina. Una nave da crociera ha tamponato un battello turistico al molo di San Basilio. Lo scontro tra le due imbarcazioni ha causato il ferimento lieve di due persone che erano a bordo del natante più piccolo.

Immagini impressionanti anche per i cremonesi, pensando che non più tardi di ieri, sulle stesse acque, stava navigando la motonave salpata da Cremona per la crociera Monteverdi. In questo [VIDEO] realizzato ieri da un passeggero dell'imbarcazione cremonese si può vedere l'impressionante stazza di una imbarcazione da crociera che transita vicino ai palazzi di Venezia.

L'incidente di questa mattina in laguna, avvenuto durante le operazioni di ormeggio, riaccende le polemiche sulla presenza delle grandi navi a Venezia. E' di pochi giorni fa la provocazione di Banksy che aveva preso di mira proprio uno dei giganti che solcano i canali della laguna e, quotidianamente, scaricano tra le calli migliaia di persone.