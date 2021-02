VIDEO Castrezzato in zona rossa, in campo gli elicotteri per i controlli

CASTREZZATO (18 febbraio 2021) - Lockdown duro a meno di mezz'ora di macchina da Soncino: Castrezzato, sull’altra sponda dell’Oglio, è finito da ieri in zona rossa. Ma il sindaco del comune bresciano Giovanni Aldi aveva già chiuso scuole e parchi: "Faremo rispettare la legge, però non sprechiamo risorse". Infatti, ieri sera nel centro del paese sono scese in campo le forze dell'ordine coadiuvate dagli elicotteri.

