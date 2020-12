VIDEO Santa Lucia non manca all'appuntamento con i bambini del paese

SOSPIRO (13 dicembre 2020) - Santa Lucia non manca all'appuntamento con i bambini del paese e, grazie al permesso del sindaco Ghisolfi, è passata per le vie del paese a bordo del carrettino trainato dal suo fedele asinello Pilù.

La festa è stata un trionfo grazie all'associazione El muron, ai volontari della protezione civile, al conducente Angelo Seghizzi. Il tempo è stato magnanimo così la manifestazione si è svolta nel migliore dei modi, le famiglie hanno rispettato la normativa per contrastare il Covid-19 e non fare assembramento. La santa ha distribuito caramelle ai bimbi e braccialetti fluorescenti per ricordare che riusciremo ad uscire da questo buio. La comunità ringrazia "Dania, Valeria, Donatella e Sara che hanno sempre creduto che il sorriso e lo stupore negli occhi dei bimbi sono il regalo più bello che ci possa essere e i volontari della protezione civile Angelo, Luciano, Claudio, Paolo e Lorenzo".

