Un lupo per le strade di Crema? Ecco il video dei carabinieri

CREMA (7 dicembre 2020) Quando i fari dell’auto di servizio hanno illuminato quell’animale, che stava attraversando la strada, gli stessi carabinieri hanno faticato a credere ai loro occhi. Perché imbattersi in un esemplare, del tutto simile a un lupo, non è esattamente consueto nel cuore della pianura. E tantomeno in un quartiere cittadino. Eppure, alle 4 dell’altra notte, a segnalare l’avvistamento avvenuto alle porte di Ombriano alla centrale operativa della caserma è stato giusto un equipaggio della stazione di Crema. «Le sembianze erano quelle di un lupo, ma non possiamo averne la certezza al cento per cento... Anche perché il personale, di fatto, l’ha visto solo di spalle», ammette il capitano Giovanni Meriano, al comando della Compagnia dei carabinieri di Crema. I componenti della pattuglia, comunque, hanno filmato l’esemplare. E quel video è ora al vaglio degli esperti.

Non è la prima volta che nel nostro territorio viene segnalata la presenza di esemplari non proprio caratteristici degli ambienti di pianura. La scorsa estate, per esempio, l'avvistamento di una possibile pantera nell'area golenale del Po nei pressi di Cremona aveva provocato la mobilitazione delle forze dell'ordine. Il felino non è mai stato trovato, ma l'evento aveva procurato parecchia agitazione tra la popolazione.

