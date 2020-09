VIDEO I rilievi dell'Ats Valpadana dopo l'infortunio sul lavoro

MONTODINE (14 settembre 2020) - Infortunio sul lavoro stamane alle 11 in via San Francesco. Un operaio 44enne di una ditta di lattoniere è finito a terra dopo il cedimento del braccio meccanico della piattaforma con la quale era salito sul tetto di una palazzina di tre piani al civico 4. "Lavori di sistemazione delle grondaie che andavano avanti da giorni", ha spiegato il sindaco Alessandro Pandini intervenuto per sincerarsi delle condizioni del ferito. L'uomo ha riportato contusioni giudicate non gravi dai medici. Decisivo il fatto che sia riuscito a ripararsi parzialmente dall'impatto con il terreno grazie alle protezioni della piattaforma. Sul posto, oltre al personale medico e infermieristico del 118, sono intervenuti i carabinieri di Castelleone, i vigili del fuoco di Crema e i tecnici dell'ispettorato del lavoro dell'Azienda tutela della salute Val Padana.

