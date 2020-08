VIDEO La cisterna dei liquami di Vergonzana: il corpo non è qui

CREMA (23 agosto 2020) - Il corpo di Sabrina Beccalli non si trova nella cisterna di liquami di Vergonzana. La novità di questa mattina - dopo l'utilizzo di una sonda - è stata annunciata dal comandante provinciale dei carabinieri tenente colonnello Lorenzo Carlo Maria Repetto. In carcere si trova il 45enne Alessandro Pasini con l'accusa di omicidio e distruzione di cadavere. Le ricerche proseguono o c'è una nuova svolta nel giallo della morte della mamma 39enne di Crema?

Non hanno infatti dato risultati le ricerche nella vasca agricola in via di svuotamento, dove si sospettava potesse trovarsi il corpo di Sabrina Beccalli, la trentanovenne di Crema di cui non si hanno notizie dalla notte di Ferragosto, dopo un incontro per consumare stupefacenti con l'amico Alessandro Pasini. La cisterna colma di liquami, su cui da ieri è all’opera per lo svuotamento una ditta specializzata, si trova nella frazione di Crema di Vergonzana, poco distante da dove è stata rinvenuta

carbonizzata (con dentro la carcassa di un cane) la Panda della vittima, a cui lo stesso Pasini ha ammesso di aver dato fuoco,

sostenendo di aver così voluto eliminare il cadavere. (ANSA)

