VIDEO Incendio al tetto del magazzino della futura sede dell'Avis

AGNADELLO (18 luglio 2020) - A fuoco il tetto del magazzino della futura sede dell’Avis, un complesso edilizio situato in via Vailate-angolo via Veneto. Il fatto è accaduto alle 10,30, quando alcuni volontari dell’associazione stavano lavorando all’interno di quello che dovrebbe diventare il magazzino dell’associazione per rimuovere una vecchia cabina di verniciatura: il calore e le scintille del flessibile con cui stavano lavorando i volontari hanno fatto sì che i residui di vernice presenti nella cabina stessa da almeno quarant’anni, sotto il tetto, prendessero fuoco. Immediata la chiamata i vigili del fuoco, giunti sul posto poco dopo. Le due squadre entrate in azione hanno domato il fuoco e rimosso i panelli, ignifughi, della copertura. Nessun danno alle persone, da valutare quelli alle cose. Di sicuro subirà un brusco stop la già di per sé lunga opera di ristrutturazione del complesso che fino a qualche decennio fa ospitava una ditta di estintori e che sei anni fa circa è diventato di proprietà del Comune che successivamente ne ha venduto una porzione a privati e ceduto un’altra in comodato d’uso gratuito all’Avis Agnadello.

