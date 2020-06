VIDEO Cimitero, chiosco dei fiori a fuoco nella notte

CREMA (12 giugno 2020) - Un incendio ha divorato il chiosco di fiori a fianco dell'entrata principale del cimitero Maggiore. Secondo le prime verifiche dei vigili del fuoco, le fiamme si sarebbero sviluppate per un corto circuito. Completamente distrutta la struttura prefabbricata, in fumo piante e altre essenze, oltre a vasi, suppellettili e a gran parte dell'attrezzatura. Per i titolari, già provati dalla crisi causata dal Coronavirus, un vero disastro e la prospettiva di dover ricominciare praticamente da zero. L'altro chiosco non è stato seriamente intaccato dalle fiamme. Stamane è regolarmente aperto. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3, ma il rogo aveva già avvolto il piccolo edificio. Hanno potuto solo circoscriverlo.

