VIDEO Donato un radiologico portatile all'ospedale Maggiore di Crema

CREMA (4 giugno 2020) - Ufficializzata stamane nella Sala Polenghi dell'Asst di Crema, la donazione di un radiologico portatile top di gamma per l'emergenza Covid-19, da destinare all'unità operativa di Radiologia dell'ospedale Maggiore. Il macchinario costa 93 mila euro. Sono intervenuti il direttore generale dell'Asst Germano Pellegata, il direttore sanitario Roberto Sfogliarini, il primario di Radiologia Giampaolo Benelli e il coordinatore Gianpiero Pizzamiglio, e in rappresentanza di 'Uniti per la provincia di Cremona' Marco Bressanelli, presidente della Libera Associazione Artigiani, insieme al direttore Roberto Marangoni, e Pierpaolo Soffientini, presidente di Confartigianato imprese Crema. La donazione è stata resa possibile grazie all'associazione Uniti, da mesi al fianco degli ospedali provinciali nella lotta al Covid 19.

