VIDEO L'incendio del tetto di una villetta, vigili del fuoco impegnati

CAMPAGNOLA CREMASCA (31 marzo 2020) - Un incendio, divampato poco dopo le 14, ha divorato il tetto e il primo piano di una villa di recente costruzione, circondata da un giardino, che si trova in una zona isolata del paese, in via Ponte Rino. I proprietari erano in casa, al piano terra. Li ha avvisati una signora di passaggio, che ha notato fiamme uscire dalla copertura. Immediata la chiamata ai vigili del fuoco di Crema, intervenuti in pochi minuti. Nel frattempo però le lingue di fuoco hanno avvolto buona parte del tetto. Fortunatamente i residenti non sono rimasti intossicati. Da accertare le cause del rogo. Ancora in corso le operazioni di spegnimento.

