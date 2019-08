Vanoli, primo allenamento a Carisolo

CREMONA (18 agosto 2019) - La Vanoli questa mattina alle ore 10 è partita alla volta di Carisolo per iniziare una delle settimane più delicate della stagione. Da sempre, infatti, il ritiro in Val Rendena rappresenta il momento chiave per costruire i vari gruppi biancoblù. A volte l’impresa è stata molto semplice, come lo scorso anno, altre più complicata. Ma di fatto restare a stretto contatto per sette giorni è sempre stato di fondamentale importanza. E sarà un ritiro particolare, senza coach Meo Sacchetti impegnato con la nazionale e soprattutto senza Travis Diener che si unirà al gruppo una volta solo tornati a Cremona.

