Cremonese nella zona bassa della classifica: quali rimedi?

CREMONA (2 gennaio 2021) - Lunedì sera Pierpaolo Bisoli sarà regolarmente in panchina per sfidare il Chievo Verona nella prima gara del 2021 che sarà seguita dalla sosta invernale. Quel giorno sarà anche il primo utile della finestra di mercato invernale che si chiuderà l’1 febbraio e che vedrà muoversi sicuramente anche la Cremonese. L’obiettivo della squadra grigiorossa era arrivare alla sosta cercando di limitare i danni il più possibile, ma contro Monza e Reggina i grigiorossi hanno raccolto due sconfitte che hanno riportato la classifica a limiti appena accettabili (la Cremonese sarebbe fuori dai playout solo grazie allo scontro diretto vinto contro il Cosenza) e hanno rimesso in seria discussione, ancora una volta, la posizione dello stesso Bisoli. Ma secondo te, su cosa deve puntare il club grigiorosso per invertire la rotta e risalire la classifica? Vota il nostro sondaggio.