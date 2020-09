Tornato da avversario al PalaRadi, Meo Sacchetti è stato fischiato dagli ex tifosi: sei d'accordo?

CREMONA (14 settembre 2020) - Nell'ultima giornata del mini-girone di Supercoppa di basket, ieri la Vanoli ha ospitato al PalaRadi la Fortitudo Bologna allenata dall'ex coach biancoblu Meo Sacchetti. Molti i tifosi che al suo ingresso in campo, hanno fischiato l'ex idolo per il modo in cui ha lasciato, la scorsa estate, la Vanoli. E tu, sei d'accordo su questo trattamento?

