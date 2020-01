Premio Mimosa 2020, vota le donne dello sport cremonese

CREMONA (23 gennaio 2020) - Anche quest’anno torna Il premio Mimosa organizzato dal Comitato Territoriale Uisp Cremona. La formula è quella collaudata: fino al 14 febbraio sono aperte le votazioni per scegliere le donne dello sport preferite, tra atlete, dirigenti e allenatrici. La premiazione avverrà sabato 22 febbraio alle 10 presso l’aula magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore Stradivari di Cremona in via Colletta 5.